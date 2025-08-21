Combate a incêndio em depósito de Sobral já dura oito horas

Empresa DM Ambiental sofre forte incêndio na rua Dr. Paulo de Almeida Sanford, no bairro Parque Silvana, em Sobral, nessa quarta-feira, 20 / Crédito: Reprodução/ leitor via WhatsApp O POVO

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma edificação comercial no bairro Parque Silvana, em Sobral, a 233,78 km de distância de Fortaleza, nessa quarta-feira, 20. Combate às chamas já dura oito horas. Cerca de 90% do Ceará foi afetado por seca relativa em julho de 2025; VEJA



Segundo os Bombeiros da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (1ªCia/3ºBBM), o sinistro se deu num depósito de reciclagem, com resíduos inflamáveis, resíduos sólidos e material combustível derivado de petróleo.