Combate a incêndio em depósito de Sobral já dura oito horas

Combate a incêndio em depósito de reciclagem em Sobral já dura oito horasBombeiros ainda se encontram na edificação comercial afetada para controlar focos que iniciaram nessa quarta-feira, 20
Um incêndio de grandes proporções atingiu uma edificação comercial no bairro Parque Silvana, em Sobral, a 233,78 km de distância de Fortaleza, nessa quarta-feira, 20. Combate às chamas já dura oito horas.
Segundo os Bombeiros da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (1ªCia/3ºBBM), o sinistro se deu num depósito de reciclagem, com resíduos inflamáveis, resíduos sólidos e material combustível derivado de petróleo.
O fogo foi controlado pela guarda em torno das 3 horas desta quinta-feira, 21, mas alguns focos resistem.
Houve perda total da edificação em virtude do calor intenso provocado pelas chamas e a destruição de vários equipamentos, como tambores de combustível.
De acordo com os agentes, o acionamento veio mediante Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) por volta das 22h51min para a ocorrência na empresa DM Ambiental, em frente a Vila Olímpica.
Mais de 80 mil litros de água foram usados para conter incêndio em Sobral
A Defesa Civil do Município cedeu um carro pipa, com capacidade de 8.000 litros de água para dois abastecimentos, totalizando 16.000 litros d'água usados.
Além disso, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) disponibilizou três carros pipas, sendo um de 20.000 litros e dois de 10.000 litros, com duas cargas cada carro, somando 80.000 litros d'água.
Uma retroescavadeira também foi posta à disposição para ajudar na remoção dos entulhos. "Foram utilizadas todas as mangueiras que fazem parte das cargas das viaturas empregadas na ocorrência, bem com um arrombador hooligan", informa a descrição da ocorrência.
Uma guarnição da Polícia Miliar e da Guarda Civil também prestaram apoio.