Incêndio atinge restaurante em Sobral

Não houve vítimas e as chamas foram apagadas pelo Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu um restaurante localizado na avenida Dr. Guarany, próximo ao Arco de Nossa Senhora de Fátima, em Sobral, no Interior do Ceará, na madrugada de quarta-feira, 30. Não houve vítimas. As chamas foram apagadas pelo Corpo de Bombeiros.

LEIA MAIS - Segundo incêndio é registrado em vegetação próxima à Lagoa do Colosso em 24h