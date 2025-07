Lesões por arma de fogo são registradas no Conjunto Palmeiras

Um caso registrado nessa segunda-feira, 28, no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, culminou em vítimas lesionadas por arma de fogo. Na ocasião, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal.

A Delegacia do 30° Distrito Policial (30°DP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), está a cargo das investigações e realiza diligências para a elucidação do caso.

Lesões por arma de fogo no Conjunto Palmeiras: denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

181 WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

(85) 3101 0181 30º DP: (85) 3101-3525/3101-3526

(85) 3101-3525/3101-3526 E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

