Em 13 anos, Ceará registrou 475 casos de tráficos de pessoas

Imagem de apoio ilustrativo. Em 2025, já foram realizadas 73 forças-tarefas em todo o Brasil, resgatados 331 trabalhadores e trabalhadoras em situação análoga à escravidão / Crédito: Divulgação / Secom

O Ceará notificou 457 casos de tráfico de pessoas entre os anos de 2010 e 2022, conforme dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), da plataforma SmartLab. Iniciativa do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT Brasil), a plataforma revela que, desse total, 67 casos foram registrados em 2022. No ano passado, 22 vítimas de trabalhos análagos à escravidão foram resgatadas no Ceará. Três municípios concentram o número de ocorrências, sendo eles: Eusébio (12), Jaguaruana (9) e Aracati (1).

“O 30 de julho chama atenção para uma problemática ainda existente e aliada às formas de trabalho escravo contemporâneo, que é o tráfico de pessoas. O recrutamento de pessoas para realização de trabalhos em condições degradantes, para exploração sexual, aproveitando-se de suas vulnerabilidades, utilizando-se de engano, coação, vem sendo amplamente combatido pelo Ministério Público do Trabalho e por outras instituições”, explica. A procuradora avalia, no entanto, que além da conscientização e prevenção, é preciso garantir meios de proteção aos resgatados e acesso a direitos, como educação, trabalho, saúde e renda.

Aproximidamente 50 milhões de pessoas vivem em condições de escravidão moderna, conforme dados da Organização das Nações Unidas (ONU). Destes, 28 milhões estão em situação de trabalhos forçados e uma, a cada oito vítimas, são crianças. Brasil: 1.434 trabalhadores resgatados em 2024 Segundo a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Ministério Público do Trabalho (CONAETE), em 2024, foram resgatados 1.434 trabalhadores e trabalhadoras em condições análogas à escravidão no Brasil. Os resgates resultaram da atuação nacional de 203 forças-tarefas, integradas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), com maior predominância nos estados de São Paulo (31), Minas Gerais (28) e Rio Grande do Sul (17).