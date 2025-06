Acidentes com ambulâncias: enfermeira sobrevivente segue em estado grave, em Sobral

Jayonara Alves, 29, segue internada em estado grave na Santa Casa de Misericórdia de Sobral / Crédito: Reprodução/ redes sociais

Após a morte da técnica de enfermagem Maria do Carmo Silva Fontenele, 43, conhecida como Cleane, a enfermeira Jayonara Alves, 29, segue internada em estado grave, porém estável. As profissionais de saúde sofreram um acidente quando estavam numa ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na BR-222, no munícipio de Tianguá, a 318,68 quilômetros de Fortaleza, no dia 25 de maio. Naquele mesmo dia, outra ambulância que iria atender aquela ocorrência acabou também se envolvendo em um acidente logo após. Com fortes chuvas naquele momento na região de Sobral, o veículo capotou no km 254 da mesma rodovia. O acidente com a primeira ambulância havia sido no km 230.

Dois acidentes de ambulâncias na BR-222 causaram oito feridos e um óbito Cleane faleceu em virtude de um dos dois acidentes na BR-222, envolvendo veículos do Samu. O primeiro ocorreu com um veículo que partia de Tianguá para transferir um paciente, no km 230, levando também a técnica de enfermagem e Jayonara. De acordo com relatos, o motorista teria perdido o controle da direção, chocando-se contra um poste de iluminação. Outras duas pessoas presentes na primeira ambulância receberam alta no mesmo dia. Em seguida, a ambulância da equipe que socorreria as vítimas do acidente antecedente capotou no trajeto. O modal localizava-se no km 254. Havia chva intensa no momento das colisões.