Condomínio suspende médico de acessar área de convivência após agredir adolescente em Sobral

O condomínio suspendeu preventivamente o acesso à área de convivência do morador acusado de agredir um adolescente na noite dessa quinta-feira, 1º, no município de Sobral , na região Norte do Estado.

Ainda segundo a associação, foi instaurado um procedimento interno de apuração disciplinar. A medida segue regras do Estatuto Social e no Regulamento Interno da Área de Lazer.

Conforme nota da Associação de Moradores do Condomínio Living Space, conhecido popularmente como ‘Condomínio dos Médicos’, o objetivo da medida cautelar é "preservar a ordem, a segurança e o ambiente de convivência no espaço coletivo".

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o médico entra na quadra acompanhado de uma criança e se aproxima do adolescente que brincava com outras crianças no local. Em seguida, o homem empurra o adolescente, que cai no chão.

PM diz que inquérito policial foi instaurado para apurar o caso

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para a ocorrência de agressão. Ao chegar no local, o pai do adolescente relatou a agressão sofrida pelo filho. O suspeito da agressão estava contido por moradores da região.

Conforme a PM, os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Sobral, onde foram ouvidos. A PM informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos.