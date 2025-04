Professor futsal é preso suspeito de estuprar adolescente de 12 anos em Sobral

Imagem de apoio ilustrativo. Prisão aconteceu pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE após investigações iniciadas em dezembro passado / Crédito: Divulgação

Um professor de futsal de 44 anos foi preso suspeito de estuprar um adolescente de 12 anos no município de Sobral, a 233,78 quilômetros de Fortaleza. A prisão aconteceu pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nessa quarta-feira, 23. O homem era treinador em um projeto social de escolinha de futsal no Município e, segundo informações policiais, ele teria se aproveitado da posição de confiança para cometer o crime.

LEIA MAIS | Estupro em via pública:Ceará registrou um caso a cada 38 horas nos últimos 6 anos De acordo com o delegado Ozaniel Vasconcelos, titular da Delegacia Municipal de Sobral, a investigação contra o homem teve início em dezembro passado. "Os crimes aconteciam tanto em locais públicos como na própria residência da vítima", informa. Ainda segundo o delegado, a escolinha onde o professor atuava era mantida dentro de uma quadra de uma escola pública de Sobral. "A escola tomou conhecimento através da própria vítima, comunicou ao Conselho Tutelar, que trouxe o caso até a Polícia Civil", afirma o delegado. As investigações apontam ainda que, além do adolescente, há suspeita de uma outra vítima. "A gente também está evoluindo as investigações nesse sentido", complementou Vasconcelos.