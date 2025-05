Médico agride adolescente em quadra esportiva de condomínio em Sobral; veja vídeo

Pai da vítima relatou a agressão sofrida pelo filho à Polícia Militar do Ceará (PMCE), que foi acionada para a ocorrência

/ Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um médico é suspeito de agredir um adolescente em um condomínio de luxo no bairro Renato Parente, no município de Sobral, na região Norte do Estado.

O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira, 1º, em uma quadra esportiva do residencial Living Space, conhecido popularmente como ‘Condomínio dos Médicos’.