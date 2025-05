Adolescente é atingida por raio enquanto usava celular dentro do próprio quarto

Adolescente sobrevive ilesa após ser atingida por raio dentro do quarto enquanto usava o celular que estava carregando / Crédito: Reprodução/Canal 10 News

A jovem Bloom Kermode, de 17 anos, passou por momentos de desespero ao ser atingida por um raio dentro de sua própria casa, enquanto usava o celular, que estava carregando. Ela estava em seu quarto quando a descarga elétrica atingiu o telhado de sua casa, quebrou a estrutura e tomou conta do cômodo. O caso ocorreu em Queensland, na Austrália, durante uma tempestade, e provocou um incêndio na residência.

A madrugada da última sexta-feira, 25, ficará na memória da australiana para sempre. Ao falar sobre o ocorrido ao canal de TV australiano 10 News, a jovem relembra: "Teve um grande estrondo, tudo ficou branco e meu corpo inteiro começou a tremer." O temporal que atingiu a região em que Bloom registrou cerca de 2.500 raios.

Com a força da descarga elétrica, parte do teto do quarto da adolescente desabou. O cobertor e a lateral da cama pegaram fogo e todas as portas se soltaram "e tudo pareceu explodir", detaha a jovem sobre o momento assustador. Todas as tomadas da casa explodiram com a onda de energia elétrica. “Preciso sair daqui. Peguei o cachorro, saí e fui embora”, disse Bloom, durante a entrevista, ao contar do momento em que percebeu que a casa estava pegando fogo. Bloom afirma que estava segurando o celular, navegando na plataforma de vídeos TikTok enquanto o aparelho carregava quando a casa foi atingida pela onda de eletricidade. “A corrente elétrica passou por mim e meu braço ficou dormente. Parecia que eu estava tendo uma convulsão”, afirma.

A sensação, conforme relato da jovem, foi de "estar convulsionando". Bloom disse que perdeu o controle dos membros e dos músculos do rosto logo após ser atingida pelo raio e que seu único pensamento era "sair do quarto". "Eu espero ganhar superpoderes, e, se não ganhar, vou ficar bem chateada", brinca a jovem ao comentar o episódio. Ela reforça o sentimento de gratidão por ter escapado ilesa do raio. Adolescente não foi a única a ser atingida por raio durante tempestade na Austrália A adolescente foi levada ao hospital com dores no pescoço, mas seu estado de saúde foi considerado estável e, de acordo com avaliação clínica, ela está "fora de perigo". Não houve relatos de ferimentos ou agravantes após o ocorrido.

Na mesma madrugada do incidente que levou Bloom ao pronto-socorro, outra mulher também foi atingida com os raios durante a tempestade, por volta de 3h da manhã. A mulher sofreu queimaduras leves no corpo, mas o diagnóstico do hospital foi de condição estável. O sistema de meteorologia de Queensland, Bureau of Meteorology, havia emitido um alerta na manhã do dia 25, avisando sobre chuvas intensas na região. O que diz o corpo de bombeiros do Ceará em caso de descarga elétrica durante tempestades? Em uma tempestade de raios, há intensa atividade elétrica no interior das nuvens, com grande desenvolvimento vertical. A recomendação é não soltar pipas nem carregar objetos como canos e varas de pesca, além de evitar andar de bicicleta, em veículos conversíveis, motocicletas ou cavalos.