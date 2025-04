Homem é preso em Fortaleza por estuprar enteada, uma criança autista

O crime foi praticado no ano de 2024 no município de Itapipoca. O homem de 46 estava foragido e percorreu outros três estados

Um homem de 46 anos de idade foi preso por crime de estupro de vulnerável no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza. A Polícia Civil do Ceará cumpriu o mandado de prisão preventiva nesta quinta-feira, 17. A vítima era enteada do próprio acusado.



O crime aconteceu no município de Itapipoca, a 136 quilômetros de Fortaleza. A criança diagnosticada com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) foi estuprada em maio de 2024.