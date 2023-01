Mulher é morta e adolescente é ferido por disparos de arma de fogo em Sobral

O adolescente foi socorrido por uma equipe do do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Uma mulher de 44 anos foi morta por disparos de armas de fogo em uma residência no município de Sobral, a 234,8 km de Fortaleza, nessa quarta-feira, 4. Um adolescente, de 14 anos, também foi ferido.

O jovem foi socorrido e levado a um hospital da região por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Sobral: (88) 3677-4711



