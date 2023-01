Suspeito de agredir esposa e sobrinha é preso em Sobral

Agentes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) capturaram um homem de 35 anos em Sobral, a 234,8 km de Fortaleza, na tarde dessa segunda-feira, 2. Ele é suspeito de agressão contra a esposa e a própria sobrinha.

As informações foram repassadas à Delegacia de Defesa da Mulher por uma das vítimas, uma mulher de 31 anos. Ela denunciou a agressão sofrida por ela e que o suspeito também agrediu uma jovem de 18 anos que seria sua sobrinha.

Com a denúncia, os agentes saíram em busca do suspeito, que foi encontrado em uma via pública, no bairro Campo dos Velhos, portando uma faca. O homem foi levado para a Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça.

O homem não teve sua identidade revelada para preservar as vítimas.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral: (88) 3677-4282



