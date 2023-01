Primeiro bebê a nascer em 2023 nos hospitais da Sesa é uma menina de Sobral

Ávila Verena, filha da dona de casa Francisca Valcélia Braz da Silva, de 21 anos, foi a primeira bebê a nascer em 2023 nos hospitais da rede da Secretaria da Saúde (Sesa) do Ceará. O nascimento foi às 0h20min do dia 1º de janeiro, no Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, a 234,8 km de Fortaleza. O levantamento foi feito pela Secretaria da Saúde (Sesa) após solicitação do O POVO.

Foram 38 semanas de gestação até a realização do parto cesáreo. A menina está com 2,832 quilos (kg) e 46,5 centímetros (cm) de estatura, sendo assim, considerada em condições saudáveis de vida.



"Graças a Deus, a bebê e a mãe passam bem e provavelmente terão alta. Temos a tendência de estimular o parto humanizado, seja ele normal ou cesariano, permitindo que fiquem com a mãe assim que nasçam e amamentem assim que nasçam", conta a obstetra Renata Ramos, que não fez o parto, mas o acompanhou.

Valcélia é natural de Santana do Acaraú, a cerca de 40 km de Sobral. Ela já estava frequentando o hospital desde o pré-natal em virtude de algumas complicações, como diabete gestacional e hipertensão. "Achei bom o atendimento aqui", diz. Para ela, "foi uma surpresa" a filha ter nascido minutos após a virada do ano.

