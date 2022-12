Suspeito de roubo é preso em flagrante pelo Raio em Sobral

Em ação do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) um homem foi predo em flagrante por suspeita de cometer roubo em um estabelecimento comercial de Sobral, município pertencente à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.

A ofensiva ocorreu na noite da última quarta-feira, 28, resultando na recuperação de celulares roubados e na apreensão de um simulacro de arma de fogo.

Os policiais militares foram acionados via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para uma ocorrência de roubo em um estabelecimento no bairro Cohab II. Uma pessoa com as mesmas características do autor do crime foi avistada pela tropa de raianos no bairro Dom Expedito.

O homem portava um simulacro de arma de fogo e dois aparelhos celulares oriundos do roubo que teria cometido horas antes. Ele foi conduzido para a Delegacia Municipal de Sobral e foi autuado em flagrante pelo crime.

Após os procedimentos na delegacia, o suspeito foi encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário e está à disposição da Justiça. Os celulares foram devolvidos aos devidos proprietários.

Canais de denúncias

(88) 3677-4711, o número de WhatsApp da Delegacia Municipal de Sobral para denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia;

181, Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS);

(85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp da SSPDS.

