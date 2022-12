Digital influencer agride e derruba mulher e bebê de moto em Sobral

Uma influencer digital agrediu uma mulher e fez com que a vítima caísse com um bebê de uma motocicleta no bairro Sumaré, em Sobral. O caso foi registrado no domingo, 25. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a ocorrência, que foi flagrada por câmeras de segurança.

O vídeo mostra a vítima na garupa da motocicleta com um bebê e a mulher que pilota a moto também está com uma criança; são duas mulheres e duas crianças no veículo. Quando a moto passa pela rua, a digital influencer derruba a vítima que estava na garupa e ela cai com o bebê.

A mulher é agredida enquanto a criança fica no chão. Em seguida, as pessoas que estavam no local retiram a criança do chão e tentam acabar com a confusão.

O POVO procurou o Instagram da digital influencer, mas o perfil não foi encontrado. Há um perfil no Tiktok com publicações da suspeita. Os vídeos dela são de humor, no entanto, no perfil, não há qualquer comentário sobre o caso. Havia um comentário que a chamava de "covarde".



De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), as circunstâncias do caso são investigadas e a ocorrência é descrita como lesão corporal dolosa.

Um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado na Delegacia Municipal de Sobral, que está a cargo das investigações.

As imagens das câmeras de segurança que mostram o momento do crime são usadas para auxiliar no trabalho da Polícia. O POVO opta por não reproduzir o vídeo pela violência das imagens.

