Sobral é a cidade do País com mais estudantes na série certa

Estudo do Instituto de Longevidade MAG coloca cidade cearense como melhor colocada no âmbito da distorção idade-série, que avalia estudantes com dois anos ou mais de atraso

Sobral, na região Norte do Ceará, foi considerada a cidade do País com mais estudantes na série certa. A informação é do Instituto de Longevidade MAG, que realizou pesquisa sobre qualidade de vida com quase 900 cidades brasileiras.

Sobre o assunto Rede de ensino de Sobral oferta acesso a mais de 30 mil livros em plataforma digital

O indicador, chamado distorção idade-série, leva em conta a proporção de estudantes com dois ou mais anos de atraso em relação à série que deveriam estar cursando. Ele avalia alunos que reprovaram algum ano de estudos, ou que abandonaram a escola e retornaram em outro momento, e por isso estão em uma série que não corresponde à idade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobral também tem bons indicadores em saúde

A pesquisa completa, chamada Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade (IDL), avalia mais de 40 indicadores. O objetivo é analisar as cidades do País mais bem preparadas para o crescente envelhecimento da populção.

Outros pontos de Sobral também chamam atenção. Na quantidade de leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) em proporção ao total de habitantes, a cidade fica em 12º lugar entre os municípios avaliados.

A quantidade de leitos de saúde gerais, incluindo os sistemas público e privado, também teve destaque. Neste quesito, a cidade ficou na 33ª posição do Brasil.

Mais notícias de Sobral

Sobre o assunto Prefeitura de Sobral descarta realização de Réveillon; Fortaleza ainda não tem nada definido

Prefeitura de Sobral entregará quadra poliesportiva em novembro

Outubro Rosa: mutirão de micropigmentação de mamas é ofertado em Sobral

Projeto em Sobral é finalista de prêmio nacional de arquitetura

Travesti de 53 anos é assassinada em Sobral; homem é preso

Engenheiro cria equipamentos que facilitam uso de computadores por pessoas com deficiência

Tags