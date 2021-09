Prefeitura de Sobral descarta realização de Réveillon; Fortaleza ainda não tem nada definido

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, descartou a possibilidade de o município realizar uma festa de Réveillon neste ano. Em publicação nas redes sociais, o gestor disse que a chance de a cidade ter uma festividade desse porte é "zero". Já na Capital cearense, a realização das tradicionais festas de fim de ano ainda está sendo analisada, segundo informou Secretaria da Saúde Municipal (SMS).

Ivo deu a informação por meio de seu perfil no Instagram, plataforma que costuma usar para se comunicar com sobralenses acerca de questões da cidade. O prefeito deixou um espaço aberto no aplicativo, fazendo uso da ferramenta conhecida como "caixinha de perguntas" para conversar com os moradores.

A possibilidade de festa de Réveillon foi descartada no momento em que a cidade acumula 27.351 casos de Covid-19 e 738 mortes em decorrência da doença, conforme aponta boletim epidemiológico emitido nas redes sociais da prefeitura nessa quarta-feira, 22. O POVO procurou a Secretaria da Saúde de Sobral para saber mais informações sobre a decisão, mas até o fechamento desta matéria não teve retorno.

Em Fortaleza festa ainda é avaliada

Em contrapartida, Fortaleza ainda não definiu a realização do evento de virada de ano, que antes da pandemia costumava reunir centenas de moradores e turistas no Aterro da Praia de Iracema. Há alguns meses, a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) entregou à Prefeitura o planejamento de Réveillon, documento que trazia propostas para a realização da festividade.

Uma das sugestões dadas pela pasta é a de que fosse realizada uma festa com público cadastrado e que houvesse a distribuição de pulseiras de identificação. Também foi sugerido o uso do QR Code para controle de acesso ao espaço, medida que poderia evitar aglomerações.

Procurada nesta quinta-feira, 23, pelo O POVO, a assessoria da Secultfor informou que a Prefeitura ainda acompanha a evolução dos indicadores relacionados à pandemia para tomar uma decisão. Secretaria da Saúde Municipal (SMS) confirmou informação de que ainda não há "nada definido" sobre o assunto.

O decreto estadual vigente possibilita, desde a última segunda-feira, 20, a realização de eventos com até 400 pessoas em ambientes abertos, desde que realizadores e participantes sigam protocolos sanitários específicos. Em locais fechados, o quantitativo permitido cai para 200.

