Dois homens são presos por armazenamento ilegal de combustível em Senador Pompeu

Além dos 90 litros do combustível, a polícia apreendeu ainda uma motocicleta com sinais de adulteração

Ainda no andamento das investigações, os policiais civis seguiram até um segundo estabelecimento comercial. Lá foram encontrados mais 37 litros do combustível que também estavam em armazenamento ilegal, mas desta vez em posse de um homem de 42 anos. Ele também foi preso em flagrante e encaminhado à unidade policial.

Em meio a investigações sobre a comercialização de drogas no município, os agentes foram até um dos endereços apontados, segundo a Polícia Civil, no bairro Milhã. Durante a vistoria, foram encontrados 53 litros de gasolina armazenados irregularmente e sem permissão, sob a responsabilidade de 45 anos. O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia Regional de Senador Pompeu.

Duas ações da Polícia Civil do Ceará resultaram na prisão de dois homens em flagrante por armazenamento irregular e sem autorização de 90 litros de gasolina. A operação foi realizada no município de Senador Pompeu , a 282,98 km de Fortaleza , neste sábado, 20, e além da gasolina, uma motocicleta adulterada também foi confiscada.

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Senador Pompeu: (88) 3449-1324

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br