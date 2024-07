Julgamento do réu acusado de matar ex-esposa a facadas em Crateús começa nesta segunda, 22

Caso seria julgado em Crateús, cidade onde aconteceu o crime, mas foi transferido para Quixadá; família afirma ter sido surpreendida com a brutalidade do crime

O julgamento de Jaime Rodrigues Teixeira, 37, acusado de assassinar a ex-esposa, Nadinny Oliveira, 25, a facadas em Crateús, município a 355 quilômetros (km) de Fortaleza, teve início nesta segunda-feira, 22. O caso aconteceu em 2021, quando o réu teria invadido o local de trabalho da vítima e cometido o crime.

Em nota, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) informou que oito testemunhas serão ouvidas durante o processo. Ainda não há prazo para que a sentença seja proferida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jaime não aceitaria o fim do relacionamento de 11 anos com Nadinny e, cerca de um mês após o término, premeditou a morte da jovem, de acordo com os autos.