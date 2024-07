Dentista de Aracati morre em acidente após carro cair em viveiro de camarão

Esposa do dentista foi resgatada com vida. Fatuel Vitalino era reconhecido pelo trabalho como dentista em Aracati

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o acidente ocorreu por volta das 10 horas. O veículo saiu da pista e foi submerso em um viveiro de camarão . Vídeos mostram o carro de modelo Hyundai Creta destruído sendo retirado da água.

Um dentista morreu em um acidente de carro na CE-040, no município de Beberibe , na manhã deste domingo, 21. Identificado como Fatuel Vitalino , o profissional tinha 29 anos e era reconhecido pelo trabalho em Aracati .

Fatuel estava com a esposa, que foi socorrida com vida. Nas redes sociais, o dentista e a esposa haviam compartilhado vídeos e fotos horas antes no Fortal 2024.

Políticos de Aracati, o deputado estadual Guilherme Bismarck e o deputado federal Eduardo Bismarck postaram notas de pesar pela morte de Fatuel. “Um aracatiense direito e querido por todos”, disse Guilherme. Em janeiro, Fatuel tinha inaugurado um centro odontológico próprio na cidade.