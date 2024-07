Motorista derruba poste na CE-010, deixa carro e foge do local; via fica bloqueada

Carro derruba poste na CE-010 e motorista foge do local Crédito: Rogeslane Nunes/Especial para O POVO

Com as faixas bloqueadas pelo poste, motoristas que transitam pela via precisam realizar retornos na rua Precabura. O POVO pediu mais informações para a Polícia Rodoviária Estadual (PRE). A matéria será atualizada quando houver resposta do órgão.

Com informações de Rogeslane Nunes/Especial para O POVO