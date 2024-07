Homem desaparece no mar após salvar filho de afogamento na Paraipaba

Buscas foram realizadas até a noite do último domingo e devem ser retomadas nesta segunda-feira; equipes contam com apoio de helicóptero

Duas frentes de procura foram montadas nas horas seguintes ao desaparecimento, com uso de motos aquáticas no mar e equipes de varredura na faixa de areia. Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) também auxilia nas buscas.

Um homem desapareceu no mar durante a tarde desse domingo, 21, após impedir o afogamento do próprio filho na Praia da Lagoinha, em Paraipaba, município localizado a 92 quilômetros (km) de Fortaleza.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), as buscas para localizar o pai desaparecido precisaram ser interrompidas durante a noite, mas devem ser retomadas na manhã desta segunda-feira, 22.

Em nota, a Corporação alertou para os cuidados que devem ser tomados por banhistas nas praias do Estado. “O CBMCE reforça a importância de seguir as orientações dos guarda-vidas e evitar entrar no mar em condições adversas”, conclui.