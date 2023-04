Chuvas no Ceará: 5 trechos de rodovias estão bloqueados e 2 pontos são liberados

Outras cinco vias estão liberadas com aviso de cautela ou com equipes da SOP ainda em trabalho

Devido aos estragos causados pelas chuvas fortes no Ceará na última semana, cinco trechos de rodovias do Estado estão bloqueados. De acordo com a Superintendência de Obras Públicas do Estado (SOP), dois pontos que passaram por intervenções após sofrer danos já foram liberados neste domingo, 2, enquanto cinco vias estão liberadas mas ainda com avisos de cautela ou com equipes da Pasta em trabalho.

Vias bloqueadas

No Cariri, a CE-384, trecho que liga Mauriti ao estado da Paraíba, está bloqueada totalmente, nos dois sentidos, após rompimento da pista por causa da intensidade das chuvas. Outro trecho, próximo ao local, também apresenta erosão. Equipes da SOP deram início ao trabalho de recuperação, que depende de condições climáticas favoráveis e deve se estender pelos próximos dias.

Já em Milagres, distrito Rosário, a CE-393 está interditada por um ponto de alagamento na passagem molhada da localidade. A SOP enviou uma equipe técnica ao local para sinalizar o trecho e tem avaliado o cenário.

No Litoral Oeste / Vale do Curu, a CE-243, trecho de Uruburetama a Itapajé, a SOP fez uma interdição total preventiva. Há risco de novo rompimento da pista. As equipes da Secretaria devem começar a trabalhar na área nesta segunda-feira, 3.

Em Aracoiaba, Maciço do Baturité, a CE-464 está com uma via rompida e interditada nos dois sentidos, no distrito Vazantes. A avaria foi consequência de um extravasamento de barragem. Uma equipe foi ao local na tarde de sábado, 1º, fez as devidas sinalizações e planeja a recuperação, que deve iniciar após a redução do volume da água.

Enquanto isso, no Sertão Central, a CE-166, trecho que liga Senador Pompeu a Piquet Carneiro, também foi totalmente bloqueada após rompimento. A SOP já está recuperando o trecho.

Vias liberadas

No Sertão Central, a CE-371 (de Dep. Irapuan Pinheiro a Milhã) foi liberada após a conclusão da recuperação de trechos que apresentavam erosão. A SOP reforça pedido de atenção aos motoristas.

No Cariri, a CE-384, trecho Mauriti/BR 116, foi liberada nos dois sentidos, após a conclusão da implementação de novos bueiros no ponto que apresentava alagamento.

Vias liberadas mas demandam atenção dos motoristas

Em Miraíma, a CE-241 está liberada nos dois sentidos desde sexta-feira, 31 de março. As equipes da SOP concluíram um trabalho de recuperação paliativa, com a colocação de novos bueiros para garantir o escoamento da água que vem do rompimento de barragens particulares da região. A orientação para os motoristas é redobrar a atenção e reduzir a velocidade ao passar pelo trecho. A via está devidamente sinalizada.

Em Tucuns (Crateús), a CE-469 ainda está com uma pista bloqueada devido ao deslizamento de rochas, mas uma equipe do Distrito Operacional já trabalha na limpeza e liberação da área. O trabalho deve se estender até esta segunda-feira, 3.

De Viçosa do Ceará a Santa Terezinha, a CE-311 está liberada, mas a SOP recomenda que a população evite esse trajeto quando as chuvas estiverem intensas. Devido às fortes chuvas na região da Ibiapaba, nos últimos dias, há riscos de deslizamento de barreira.

Já no trecho Boa Viagem a Pedra Branca, a CE-168 está liberada, mas apresenta lama e excesso de areia em alguns pontos. Equipes da SOP trabalham na remoção do material.

De Santana do Cariri a Nova Olinda, a rodovia da CE-166 apresenta trechos em erosão. Ela está sinalizada e opera com bloqueio parcial da pista. Equipes trabalham na recuperação do trecho pelos próximos dias.

