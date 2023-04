Açudes do Ceará passam de 40% de aporte pela 1ª vez desde 2013

Com 50 açudes sangrando e mais 12 na promessa de verter, já com níveis acima de 90%, o Ceará totaliza 41,5% de aporte hídrico neste domingo, 2. O nível virou junto com o mês, saindo de 39,9% no dia 31 de março para 40,7% no 1º de abril. Os dados são do Portal Hidrológico do Ceará, consultados no dia 2 de abril às 16h7min.

É a primeira vez em dez anos que o Estado ultrapassa a marca de 40%, quando, no final de março de 2013, chegou aos 40,7%. Na época, porém, nenhum açude sangrava: dois reservavam mais de 90%, enquanto outros 70 estavam entre os 30% e 89%. Foi apenas no final de abril de 2013 que o Tijuquinha, em Baturité, transbordou. É o menor dos reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado.

Apesar da cifra semelhante entre 2013 e 2023, a diferença se dá no cenário de chuvas. O Ceará vem do melhor março — mês de maior volume médio de precipitação no Estado — em 15 anos. Em 2013, era segundo ano de uma seca que fez o volume percentual chegar a 6% no início de 2018.

Atualmente, os maiores aportes, que vão entre quase 100 milhões de metros cúbicos (m³) a menos de 500 mi m³, no decorrer de 2023 são dos açudes Castanhão (Alto Santo), Orós (Orós), Banabuiú (Banabuiú), Araras (Varjota), São Pedro Timbaúba (Miraíma), Itaúna (Granja), Frios (Umirim), Patu (Senador Pompeu), Edson Queiroz (Santa Quitéria) e Caxitoré (Umirim). São os reservatórios que mais "pegaram água". A informação é do relatório diário da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), publicado no domingo, 2.

Vale destacar que esses açudes ainda não sangraram. O volume relativo ainda é menor em relação aos que já verteram, mas ainda apresentam bons números. O Castanhão, por exemplo, alcançou 24,91%, maior nível desde janeiro de 2015. O Orós atingiu os atuais 54,47% pela última vez em março de 2013, enquanto em Banabuiú o volume é de 24,65%, o que não acontecia desde novembro de 2013. São os três maiores do Ceará.

Ainda, o aporte total deste ano supera o de 2022, que teve, então, a terceira melhor quadra chuvosa dos últimos dez anos. O balanço divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) na ocasião deu conta de que 2022 teve precipitações “em torno da média” e que o mês de março foi o mais chuvoso do quadrimestre.

Ressalta-se que para 2023 o prognóstico da Funceme é de 50% de chances de chuva acima da média entre fevereiro e abril. Há também 40% de chance de precipitações em torno da média e 10% abaixo da média. Em março, as chuvas foram acima do esperado em todas as 12 regiões hidrográficas do Estado.

Lista atualizada dos 50 açudes sangrando por região:

Coreaú

Itaúna

Gangorra

Tucunduba

Diamantino II

Angicos

Trapiá III

Acaraú

São Vicente

Acaraú Mirim

Jenipapo

Sobral

Arrebita

Forquilha

Litoral

Gameleira

Poço Verde

Missi

Quandú

Mundaú

São Pedro Timbaúba

Patos

Gerardo Atimbone

Santo Antônio de Aracatiaçu

Curu

Frios

Itapajé

São Mateus

Metropolitana

Cauhipe

Itapebussu

Germinal

Acarape do Meio

Malcozinhado

Pacajus

Tijuquinha

Aracoiaba

Pesqueiro

Batente

Sertões de Crateús

Sucesso

Do Batalhão

Banabuiú

São José I

São José II

Patu

Jatobá

Médio Jaguaribe

Riacho do Sangue

Alto Jaguaribe

Quincoé

Caldeirões

Muquém

Valério

Salgado

Ubaldinho

Olho dÁgua

Junco

Rosário

Cachoeira

Em Tamboril, rio Acaraú transborda e alaga ruas da cidade

O rio Acaraú transbordou em diversas ruas de Tamboril, município do Sertão de Crateús, a 286,4 km de Fortaleza. Vídeos compartilhados nas redes sociais neste domingo, 2, mostram uma barragem do rio com fluxo intenso de água, além de ruas tomadas pela água e atingindo construções.

Na madrugada deste domingo, foi relatado o rompimento de uma barragem na localidade de Oliveiras, no mesmo município. Em apuração, O POVO não conseguiu confirmação do caso. O açude Carão, abastecido pelo rio Acaraú, está com alta capacidade, mas ainda não sangrou.

Enquanto isso, Independência, município vizinho a Tamboril, registrava a maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas: entre as 7 horas do sábado, 1º, e as 7 horas de domingo, foram mais de 180 mm de precipitação. Crateús, também limítrofe, ficou em segundo lugar, com 161 mm.

No restante do Estado, a quadra chuvosa também apresentou números significativos. Todas as macrorregiões do Ceará tiveram precipitação acima do esperado em março, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A quantidade de chuvas traz boas notícias para a reserva hídrica do Estado, mas a falta de estrutura para lidar com as chuvas também gera perigos. Atualmente, 15 municípios cearenses estão em situação de emergência, enquanto Milhã (Sertão Central) decretou estado de calamidade pública devido a inundações e deslizamentos.