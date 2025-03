Homem é morto a tiros em frente a restaurante no Conjunto Ceará

Marleilson, de 31 anos, estava com outras pessoas no momento do crime, mas elas conseguiram fugir dos executores. Suspeitos do crime ainda não foram identificados

Um homem foi morto no início da tarde desta quarta-feira, 19, em frente a um restaurante localizado no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. Identificado apenas como Marleilson, a vítima, que tinha 31 anos, foi atingida por diversos disparos de arma de fogo e morreu no local do crime.

O POVO apurou que Marleilson estava com outras pessoas no momento do crime, mas elas conseguiram fugir dos executores. A vítima era moradora do bairro Bonsucesso.