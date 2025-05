Ex-aluno da rede pública, cearense alcança bolsa de mestrado nos EUA

Natural de Santa Quitéria, o jornalista Antônio Rogério Bié de Moura estudará na Universidade do Estado do Arizona. Ele deve embarcar para Los Angeles em julho

O jovem é graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e membro da Assessoria de Comunicação da Secretaria da Educação do Estado (Seduc). Durante a vida escolar, sempre estudou na rede pública de ensino.

Criado em uma comunidade de assentamento da reforma agrária na zona rual de Santa Quitéria , a cerca de 223 quilômetros de Fortaleza, o jornalista Antônio Rogério Bié, de 24 anos, foi selecionado para uma bolsa de mestrado na Universidade do Estado do Arizona, nos Estados Unidos .

"Sou o terceiro do total de seis irmãos. Meus pais são agricultores que não chegaram a terminar o ensino fundamental, mas não foi por causa disso que eles deixaram de ser as grandes referências da minha vida", destaca o jornalista sobre a sua trajetória. "Pelo contrário: sempre incentivaram, tanto eu quanto meus irmãos, a buscar na educação o caminho dessa mobilidade social."

"Estudei a vida toda na escola pública e foi através das oportunidades que encontrei na educação que me entendi enquanto um cidadão, um jovem capaz de transformar a realidade ao meu redor", afirma Bié.

Em seu terceiro ano do Ensino Médio na Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Monsenhor Luís Ximenes Freire, foi um dos escolhidos para o Programa Jovens Embaixadores. A iniciativa, promovendo um intercâmbio cultural e educacional em solo norte-americano, é da Embaixada dos Estados Unidos.

"O programa tem o foco de ajudar estudantes cujo sonho é estudar em universidades nos Estados Unidos e têm potencial para isso, porém não conseguem arcar com os custos", explica. "Funciona tanto para a graduação, quanto para a pós-graduação."

LEIA TAMBÉM | De Viçosa para Boston: alunos de escola pública do CE vivem imersão nos EUA

O jornalista considerou suas escolhas de acordo com a área de estudo que procurava, incluindo experiências em cidadania digital, educação midiática e, principalmente, o audiovisual. "Busquei programas voltados para jornalismo, audiovisual, mídias emergentes, documentário... E, claro, em que eu tivesse a possibilidade de trazer minha bagagem como estudante internacional."

"Ano passado, fui um dos 10 selecionados dentre mais de 360 candidatos para a turma de mestrado e doutorado", acrescenta. "Um dos focos do programa é que a gente consiga ser aprovado em uma universidade com bolsa de 100%."

"A gente tem esse superpoder de enxergar além"

O processo, como descrito por Rogério Bié, foi "bastante longo e complexo", durando quase dois anos. Além das etapas de preparação, era necessário conciliar os estudos com um trabalho em tempo integral e outras responsabilidades.

"Todo intervalo de tempo que eu tinha, qualquer brechinha de tempo, como no ônibus a caminho do trabalho, estava estudando", lembra.

"Foi muito bom ter um objetivo a longo prazo, uma coisa que eu estava ali me dedicando todo tempo, quase 100%, para colher os frutos no futuro", diz. "Depois que mandei as candidaturas, que o processo passou, foi meio estranho, porque fiquei um bom tempo nesse ritmo doido de estudo, preparação, dedicação."