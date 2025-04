Cearense viraliza ao compartilhar retorno de restaurante do pai em Fortaleza

Isabel Andrade (esq.) compartilhou a história do novo restaurante do pai, Gilberto Holanda (dir.), e viralizou na web / Crédito: Arquivo Pessoal

A pandemia de Covid-19 alterou a rotina de muitas pessoas ao redor do mundo. Com a família de Isabel Andrade não foi diferente: o pai, dono de um restaurante construído há 30 anos no bairro Maraponga, em Fortaleza, precisou arcar com a maior parte dos gastos durante o lockdown. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Inicialmente, explica a cearense, acreditavam que o período de isolamento duraria apenas 15 dias — “por isso, fechamos o restaurante e deixamos passar”. Mas os 15 dias viraram 30 e, em seguida, dois anos já tinham se passado.

Quando o pai, Gilberto Holanda, percebeu "que não havia mais jeito", fechou o empreendimento e precisou dar a rescisão a todos os funcionários. "Como não havia mais dinheiro, ele vendeu a casa. Claro, não conseguiu arcar com todos os custos de demissão, estragou insumos e afins", diz. Publicação da Isabel na rede social atingiu 2,1 milhões de visualizações Crédito: Reprodução/X(twitter) Com o fim da pandemia, o patriarca tentou reabrir na rua Benjamin Brasil, mas a tentativa "não deu muito movimento".

“Pela idade avançada do papai, ele ficou com muita dificuldade de fazer essa parte de marketing, que hoje em dia é o essencial. E, pela despesa, não havia como pagar uma pessoa do marketing, nem impulsionar”, explica. A última decisão de Gilberto Holanda, no entanto, foi a responsável por inspirar a decisão da filha de usar as redes sociais para ajudá-lo: reabrir o restaurante “Costela” na avenida Santos Dumont, vendendo o próprio carro para construir o local. “Mas não está dando resultado e ele se desesperou, porque, enfim, é a fonte de renda dele e da nossa família”, desabafa.

Jovem é aprovada em Medicina após enfrentar câncer e perder o pai no dia da prova | SAIBA MAIS Cearense compartilha retorno de restaurante do pai: pedido viralizou na web Usando o seu perfil na rede social X (antigo Twitter), Isabel Andrade compartilhou com os internautas a história do pai e os percalços na pandemia. O resultado? Mais de 2 milhões de visualizações na postagem original. “Estava conversando com meu marido sobre a preocupação do meu pai, o medo dele ter que fechar outro restaurante e não ter fonte de renda”, relembra. “Então, ele me deu a ideia: ‘amor, porque você não posta no Twitter? Às vezes o pessoal compartilha e ajuda na movimentação’. E assim eu fiz”.

Em conversa com O POVO, Isabel afirma que “não imaginava de jeito nenhum” toda a repercussão. Entre os comentários recebidos, muitos fortalezenses apresentaram relatos sobre o antigo restaurante "Costela" de Gilberto Holanda, na Maraponga. “Muita gente da cidade compartilhando relatos, falando que iam quando criança, que conheceu o noivo na ‘Costela’, que fez o chá de bebê lá, que era o restaurante favorito do falecido avô”, diz. “Eu fiquei muito emocionada. Fora que atingiu gente de outras cidades e até mesmo países. Achei incrível. A rede social às vezes surpreende para o bem”, revela.