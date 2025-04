Cearense Gildário Castro foi campeão brasileiro de Parava'a na categoria VL3. / Crédito: Tríade Imagens

Na última semana de março, Salvador foi palco da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Va’a (canoa havaiana), a maior competição da modalidade no país. Durante três dias de disputas, a capital baiana recebeu cerca de 600 atletas e paratletas, entre eles o cearense Gildário Castro, que conquistou o título na categoria VL3, destinada a atletas com deficiência física. Além de Gildário, outros conterrâneos também subiram ao pódio: Elione de Sousa (categoria VL3) levou a medalha de prata, enquanto Renata Pimentel (categoria VL4) garantiu duas medalhas de ouro. Com isso, o Ceará encerrou a competição nacional com quatro medalhas.

Gildário Castro após vencer o Campeonato Brasileiro de parava'a Crédito: Tríade Imagens Superação dentro e fora d'água Competindo na categoria V1 — que utiliza canoas individuais sem leme —, Gildário percorreu 8 quilômetros em 42 minutos e 47 segundos, garantindo o lugar mais alto do pódio. Para o atleta de 31 anos, natural de Fortaleza, a conquista representa bem mais do que o resultado de uma intensa rotina de treinos. A medalha de campeão é o reflexo de uma trajetória marcada por obstinação e resiliência. Apaixonado por esportes desde a infância, Gildário sempre esteve envolvido com atividades físicas, especialmente futebol e atletismo, ainda que de forma amadora. No entanto, sua relação com o esporte mudou drasticamente em 2020, durante a pandemia de Covid-19, quando sofreu um acidente de trânsito que resultou na amputação de sua perna direita. Desde então, o cearense passou a utilizar uma prótese transtibial — motivo pelo qual recebeu a alcunha de "Perna de Ferro". Assim, sem o mesmo estímulo para retornar aos esportes que praticava antes, Gildário foi incentivado por amigos a experimentar a canoagem em 2022. O que começou como uma tentativa despretensiosa da modalidade até então desconhecida logo se tornou seu principal investimento.

“Comecei treinando na Kayakeria (primeira escola de canoa do Ceará), e lá recebi apoio de amigos e outros atletas para seguir nesse caminho. E, depois de um tempo de treino, participei do meu primeiro Campeonato Cearense e ali vi que teria que continuar fazendo aquilo”, contou ao Esportes O POVO. Desafios e a busca por apoio Atualmente, além dos treinos intensivos no Parava’a, Gildário concilia a carreira de atleta com seu próprio negócio no setor automotivo. Sem patrocínio e sem os equipamentos ideais para competir, ele conta com o apoio de amigos e demais atletas da comunidade esportiva. Aliás, foi utilizando materiais emprestados que o Perna de Ferro conseguiu participar do Campeonato Brasileiro. Tanto a canoa utilizada na competição, quanto acessórios, como colete e remo, foram cedidos por amigos próximos.