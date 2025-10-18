Paciente surta e quebra equipamentos em posto de saúde; veja vídeo

Paciente surta e quebra equipamentos em posto de saúde; veja vídeoPaciente se exaltou e destruiu equipamentos, após ter receita médica vencida negada no posto de saúde Argeu Herbster, em Fortaleza
Testemunhas registraram cenas de tumulto no posto de saúde Argeu Herbster, situado no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, na última sexta-feira, dia 17. As gravações mostram a unidade em desordem, com mesas viradas e um indivíduo imobilizando uma mulher, após o começo da confusão generalizada.
Segundo informações fornecidas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o incidente foi desencadeado por uma paciente em estado de surto. Ela se alterou por não conseguir que a equipe do posto aceitasse uma receita médica vencida para a dispensação de medicamentos.
Na ocasião, a mulher quebrou diversos equipamentos, provocando estragos significativos à estrutura interna da unidade de atendimento.
Confusão aconteceu após surto de paciente: veja vídeo
A secretaria ressaltou que, apesar dos danos materiais, nenhum dos profissionais de saúde ou pacientes que estavam no local sofreram ferimentos durante o episódio de violência.
Imediatamente após a desordem, registrada em vídeo, tanto a Guarda Municipal quanto a Polícia Militar foram prontamente chamadas. As forças de segurança se deslocaram até o posto para controlar a situação.
O atendimento a população foi normalizado na unidade básica de saúde, que avalia os prejuízos aos equipamentos da estrutura, a fim de não impactar a população do bairro.
