Paciente surta e quebra equipamentos em posto de saúde; veja vídeo

Testemunhas registraram cenas de tumulto em posto de saúde do bairro Granja Lisboa, / Crédito: via WhatsApp O POVO

Testemunhas registraram cenas de tumulto no posto de saúde Argeu Herbster, situado no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, na última sexta-feira, dia 17. As gravações mostram a unidade em desordem, com mesas viradas e um indivíduo imobilizando uma mulher, após o começo da confusão generalizada. Segundo informações fornecidas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o incidente foi desencadeado por uma paciente em estado de surto. Ela se alterou por não conseguir que a equipe do posto aceitasse uma receita médica vencida para a dispensação de medicamentos.

Na ocasião, a mulher quebrou diversos equipamentos, provocando estragos significativos à estrutura interna da unidade de atendimento. Fortaleza tem 42 mil pacientes esperando exame de mamografia | SAIBA MAIS Confusão aconteceu após surto de paciente: veja vídeo A secretaria ressaltou que, apesar dos danos materiais, nenhum dos profissionais de saúde ou pacientes que estavam no local sofreram ferimentos durante o episódio de violência. Imediatamente após a desordem, registrada em vídeo, tanto a Guarda Municipal quanto a Polícia Militar foram prontamente chamadas. As forças de segurança se deslocaram até o posto para controlar a situação.