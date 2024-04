UFC declara três dias de luto após morte de dois estudantes em acidente

Jovens morreram após o carro em que estavam colidir com um caminhão que transportava combustível. Ambos eram alunos de Engenharia no campus de Russas

O campus de Russas da Universidade Federal do Ceará (UFC) declarou três dias de luto pela morte dos estudantes Rhuan Gomes Cavalcante e Roberta Feijão Teixeira Vital. O caso aconteceu no último domingo, 31, após um acidente de trânsito no município de Cascavel , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Roberta era estudante do 5° semestre de Engenharia de Produção e, além de atuação como bolsista de iniciação acadêmica, participava dos projetos Aratinga Aerodesign e do projeto Aprova UFC.

Rhuan acabara de ser empossado como presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Civil de Russas (CAECIR) e trabalhava como servidor técnico no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Os dois morreram no último domingo após o carro em que estavam colidir com um caminhão de combustíveis tombado no quilômetro (km) 86 da BR-116. Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), o choque resultou em um incêndio no local.

A Universidade também utilizou os canais oficiais de comunicação para prestar apoio aos familiares e pessoas mais próximas às vítimas.

“Neste momento de profunda dor, solidarizamo-nos com familiares, amigos, professores e colegas da Roberta e do Rhuan, bem como expressamos nossas mais sinceras condolências. Em breve, serão divulgadas as informações sobre velório e sepultamento”, diz a nota publicada no site da UFC.