Militantes de partido foram vítimas em acidente em que duas pessoas morreram no Ceará

Rede Sustentabilidade divulgou nota de solidariedade. Caminhão já estaria tombado no trecho quando o veículo menor colidiu

A Rede Sustentabilidade Ceará emitiu nota de solidariedade ao militantes do partido que foram vítimas de um acidente entre um caminhão-tanque e um veículo no quilômetro 86, da BR 116, no município de Cascavel. O acidente aconteceu na noite de domingo, 31.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que duas pessoas morreram. "O condutor do caminhão tanque, homem de 37 anos, conseguiu sair e foi atendido pelo Samu, bem como um dos ocupantes do veículo de passeio, que também conseguiu sair, mas com lesões e queimaduras pelo corpo".

