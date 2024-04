Ceará tem condições favoráveis para chuvas em todas as macrorregiões nesta terça, 2

O Ceará inicia o mês de abril com condições favoráveis para chuvas em todas as macrorregiões, conforme previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Precipitações mais generalizadas devem ocorrer devido à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e são esperadas no Estado nesta terça-feira, 2.

De acordo com o órgão, "precipitações previstas devem-se à proximidade da Zona de Convergência Intertropical, que atualmente encontra-se em torno de 2 a 3°S".

Também colaboram para as chuvas neste início de semana as "áreas de instabilidade provenientes do leste do Nordeste, efeitos de brisa (terrestre e marítima) e a combinação de temperatura, umidade e relevo".