CGD absolve delegada por acusação de embaraçar investigação contra policiais

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) absolveu, em âmbito administrativo, a delegada Patrícia Bezerra de Souza Dias Branco pela acusação de tentar embaraçar uma investigação da Polícia Federal (PF) sobre casos de torturas, extorsão e roubos praticados por policiais civis da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD).



A decisão foi publicada na edição de sexta-feira, 29, do Diário Oficial do Estado (DOE). A portaria, porém, informou que o inspetor Petrônio Jerônimo dos Santos foi punido a 30 dias de suspensão sob acusação de também ter atrapalhado a investigação.



Conforme o texto publicado no DOE, denúncia do Ministério Público Federal (MPF) apontava que a conduta criminosa dos inspetores de Polícia era “bastante denunciada pelas vítimas, através dos canais da Ouvidoria”, mas a delegada Patrícia Bezerra, reiteradamente, negava as acusações.