Uece divulga como será o funcionamento durante greve de professores

Os Restaurantes Universitários (RUs) continuarão funcionando normalmente nos campi Itaperi (Fortaleza) e Limoeiro do Norte , no refeitório do campus Iguatu e no campus Fátima (Fortaleza).

Segundo a reitoria, todos os campi da Uece, na Capital e no Interior, continuarão funcionando nos expedientes regularmente estabelecidos, com atividades de gestão administrativa e acadêmica.

Em nota divulgada no site e nas redes sociais, a reitoria da Universidade Estadual do Ceará (Uece) informou que recebeu a notificação sobre o começo da greve de professores da instituição e divulgou o que será afetado durante a paralisação prevista para começar na próxima quinta-feira, 4 de abril.

Seguem em funcionamento normal também o Hospital Veterinário, UeceVest, Núcleo de Línguas, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), Espaço Ekobé e Museu de História Natural do Ceará Professor Dias da Rocha (em Pacoti) e também as atividades administrativas e acadêmicas vinculadas a convênios ou a contratos com a Funece/Uece.

A reitoria ressalta ainda que professores que precisarem dar continuidade a extensão, pesquisa, estágios supervisionados, bem como orientação de bolsistas em suas diversas modalidades acadêmicas, "poderão exercê-las, com apoio da Administração Superior".

Estudantes universitários com bolsas em iniciação científica, extensão, iniciação artística, monitoria, Programas de Bolsa de Competição Acadêmica (PCA) não serão prejudicados, ressalta a reitoria.

Greve de professores da Uece

O Sindicato de Docentes da Universidade Estadual do Ceará (Sinduece)aprovou a deflagração de greve geral dosprofessores da instituição, em assembleia realizada nesta quarta-feira, 27. Segundo as lideranças da categoria, a paralisação começa no dia 4 de abril. A assembleia ocorreu no campus do Itaperi, em Fortaleza.

Os docentes cobram reajuste de salários, melhores condições de trabalho, aumento no corpo docente e melhorias na infraestrutura das universidades. Neste mês, o Governo do Estado anunciou reajuste de 5,62% para os servidores. De acordo com Nilson Ribeiro, presidente do Sinduece, aparalisação será por tempo indeterminado.