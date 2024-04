Colisão entre caminhão e carro na BR-116 deixa dois mortos em Cascavel

Caminhão já estaria tombado no trecho quando o veículo menor colidiu. Uma terceira pessoa que estava no carro teria sido socorrida e levada a uma unidade hospitalar

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro foi registrado na noite desse domingo, 31, na BR-116, no município de Cascavel, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), um caminhão que transportava combustível tombou no km 86 da rodovia. Em seguida, um carro colidiu com o caminhão, resultando em um incêndio no local.