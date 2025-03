Quixeramobim deve ganhar 1ª Delegacia 24 horas da Polícia Civil do município

Durante audiência pública, Cirilo Pimenta e Elmano de Freitas se reuniram para discutir ações nas áreas de segurança pública, educação e logística para Quixeramobim / Crédito: Divulgação / Redes sociais

O município de Quixeramobim, distante 212,24 km de Fortaleza, vai receber a 1ª Delegacia de Polícia Civil 24 horas da região. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 27, após audiência pública realizada entre o governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta (PSDB), nessa quarta-feira, 26. Durante o encontro, também foi confirmada a inclusão da 4ª Companhia da Polícia Militar em Quixeramobim. “Amanhã ou até o fim dessa semana, eu assino o novo decreto de reestruturação da Polícia Militar do Estado do Ceará (...) Hoje, Quixeramobim tem um Pelotão, mas passará a ter uma Companhia para poder, assim, buscar dar segurança, paz e tranquilidade a esse povo guerreiro e querido de Quixeramobim”, afirmou o governador nas redes sociais.

Na área de segurança pública, Elmano destacou também a realização do concurso para delegado de Polícia Civil do Estado do Ceará, que teve o edital lançado no dia 14 de março, prevendo 100 vagas para o cargo. O governador afirmou que deve abrir um certame para investigador da Polícia Civil.

Na audiência, também estiveram presentes o vice-prefeito de Quixeramobim, Rômulo Filho (PSD); o deputado estadual, Osmar Baquit (PSDB), e o ex-prefeito do município, Edmilson Júnior. As demandas por reforço na área de Segurança Pública no município voltaram a ganhar força após o assassinato da estudante Natany Alves, 20, ocorrido no dia 16 de fevereiro. O crime abalou moradores da cidade e familiares da vítima, que pediram justiça e pontuaram a falta de uma Delegacia da Mulher no município, ressaltando que a delegacia da área não funciona à noite, nem aos sábados e domingos.

Governo também fez anúncios sobre obras nas áreas de logística e educação A implantação do porto seco em Quixeramobim também foi destaque do encontro. O governador do Estado do Ceará anunciou que deve fazer uma nova reunião junto aos prefeitos de Quixeramobim, de Iguatu, de Senador Pompeu, para discutir os desafios de logísticas do projeto. A estrutura de transporte deve ligar, até 2027, a cidade piauiense de Eliseu Martins ao Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, no Ceará, em um percurso total de 1.209 km, passando pelo município. O empreendimento da empresa americana Value Global Group tem investimento de R$ 625 milhões. “Evidentemente que muitas cargas de carretas vão sair e vão chegar em Quixeramobim, e o prefeito está preocupado em como ficará a questão de transporte da cidade, o trânsito da cidade. Nós vamos desenvolver um projeto importante, estruturante, para Quixeramobim, para o nosso Estado, com a transnordestina e com o porto seco”, pontuou o governador.

Saiba mais | Porto seco de Quixeramobim prepara área para terraplanagem Ainda no setor de infraestrutura, Elmano de Freitas declarou que há um “projeto ousado” de pavimentação asfáltica a ser entregue para a população da cidade. Sem confirmar datas, o governador declarou que deve comparecer à Quixeramobim em breve para inaugurar a estrada de Nenelândia. A obra, realizada por meio da Superintendência de Obras Públicas (SOP), do Governo do Ceará, implementa a CE-449, em Quixeramobim. O trecho deve ligar os distritos de Nenelândia, no entroncamento com a CE-473, e Canhotinho, na CE-166.