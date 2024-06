38 novas escolas de tempo integral devem ser construídas no Ceará

Editais para construção das unidades foram lançados na manhã desta sexta-feira, 14. Equipamentos serão distribuídos em 36 municípios no Estado para ampliar a modalidade educacional

O Ceará terá 38 novas escolas de tempo integral. Os editais para a construção das instituições foram lançados na manhã desta sexta-feira, 14, pelo Governo do Ceará e o Ministério da Educação (MEC), em evento no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

A solenidade conta com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), e a secretária da Educação, Eliana Estrela.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atualmente, o Estado tem 75% das escolas em tempo integral e tem a meta de atingir, até 2026, 100% das instituições nessa modalidade. A autorização dos editais beneficiará estudantes de 36 municípios cearenses.