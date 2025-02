Prefeito de Quixeramobim confirma morte de jovem e decreta luto oficial

Cirilo Pimenta postou nota de pesar no perfil do Instagram. Crime aconteceu neste domingo, 16

Prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta (PSB) decretou luto oficial por três dias pela morte de uma jovem neste domingo, 16. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes “realizavam diligências ininterruptas na região“ após o desaparecimento da vítima, na tarde deste domingo.

“É com grande tristeza no coração que me solidarizo com a família de Natany, assassinada cruelmente por bandidos desalmados vindos de outros municípios“, disse o prefeito.