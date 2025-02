Cachorros morrem eletrocutados após fios de alta tensão caírem em ruas de Aquiraz e de Maracanaú

Enel enviou equipes para os locais para verificar a situação dos fios. Tutora de cachorro morto em Aquiraz afirma que moradores já haviam denunciado fio caído na via

A mesma situação ocorreu em Maracanaú, na rua 11 do bairro Santo Sátiro. Um fio de alta tensão caiu na calçada e, quando os animais trafegavam pelo local, foram eletrocutados. Um deles morreu e outro foi resgatado pela população.

Dois cachorros morreram eletrocutados em Aquiraz, na manhã desta quarta-feira, 19, após um fio de alta tensão cair na via e entrar em contato com uma poça de água, na comunidade Caponga da Bernarda.

De acordo com a Enel, técnicos estiveram nos locais, em Aquiraz e Maracanaú, nesta manhã, isolaram o risco e normalizaram a situação da fiação.

Aquiraz registrou 172,4 milímetros de chuva nesta quarta-feira, 19. Foi a terceira maior precipitação da série histórica da cidade da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Fio que caiu em Aquiraz estava exposto há um dia

Segundo Beatriz da Silva, 31, moradora do local e tutora do cachorro Chocolate, que morreu eletrocutado em Aquiraz, o fio estava exposto desde as 12 horas dessa terça-feira, 18.