Suspeitos de sequestrar e matar jovem de 20 anos após saída de igreja são presos no Ceará

Crime vitimou Natany Alves, 20, nesse domingo, 16. Suspeitos foram presos em Quixadá. Um deles confirmou que a vítima foi morta a pedradas no distrito de Laranjeiras, em Banabuiú, e abandonaram o corpo no local

Horas depois do sequestro, o carro da vítima foi abandonado em uma via na cidade de Quixadá. Câmeras de segurança registraram o momento em que os criminosos deixaram o veículo e fugiram a pé.

Pelas redes sociais, o governador Elmano de Freitas (PT) anunciou a prisão dos três homens. "Não temos medido esforços e investimentos para aumentar a segurança do estado e sermos cada vez mais implacáveis com esses criminosos, e continuaremos trabalhando noite e dia para enfrentar esse grave problema, que atinge todo o país. Lamento profundamente esse fato e me solidarizo com a família e amigos da vítima".

Suspeitos confessam o crime

Conforme O POVO apurou, após a captura, os suspeitos foram levados à Delegacia Regional de Polícia Civil de Quixadá. Um deles confirmou que a vítima foi morta a pedradas no distrito de Laranjeiras, em Banabuiú, e abandonaram o corpo no local.

Em uma publicação nas redes sociais, a mãe confirmou a morte de Natany. “Riqueza da minha vida. Não consigo acreditar. Se Deus me desse a chance de viver outra vez, só queria se tivesse você”, escreveu Nara em seus stories no Instagram.