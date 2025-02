Operação prende 12 integrantes da facção GDE suspeitos de tráfico de drogas no Cariri

Capturas aconteceram na manhã desta quinta-feira, 20, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nos municípios de Juazeiro do Norte, Barbalha e Tauá

Doze pessoas foram presas suspeitas de integrar a facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) e de atuar no tráfico de drogas na região do Cariri. As capturas aconteceram nos municípios de Juazeiro do Norte, Barbalha e Tauá durante a “Operação Repressio”, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), deflagrada na manhã desta quinta-feira, 20.

As ações buscam cumprir 51 mandados judiciais, incluindo 20 de prisões preventivas e 31 mandados de busca e apreensão, contra membros da organização criminosa cearense, investigados desde do começo do ano passado. As ações também atuam em municípios do Sertão do Inhamuns e Fortaleza.