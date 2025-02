Com mais de 98mm de chuva, Fortaleza registra riscos de desabamento, 30 semáforos com problemas e pontos de alagamento

Chuvas em Fortaleza nesta quarta-feira, 19 / Crédito: Fábio Lima

Com as chuvas desta quarta-feira, 19, Fortaleza registra alagamentos, trânsito engarrafado, 30 semáforos com problemas e duas ocorrências de risco de desabamento. No Ceará, pelo menos 80 cidades registraram precipitações nesta manhã. Entre as 7h de terça-feira, 18, e as 7h de hoje, Fortaleza registrou o acúmulo de 98,4mm.

De acordo com a Defesa Civil da Capital, foram identificados dois riscos de desabamento nos bairro Centro e Carlito Pamplona. Neste último, o imóvel, que estava desocupado, foi interditado. A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) precisou fazer bloqueio em quatro cruzamentos: Av. Alberto Nepomuceno com a Av. Pessoa Anta; Av. Almirante Barroso com a Rua Almirante Jaceguai; Av. Almirante Barroso com a Av. Pessoa Anta; e Av. Francisco Sá com a Rua Senador Robert Kennedy. Semáforo desligado na rua Jaime Benévolo com a avenida 13 de Maio Crédito: Cláudio Ribeiro