Justiça anula julgamento que absolveu acusado de assassinato em Quixelô

Foto de apoio ilustrativo: Jardel de Sousa Uchoa será submetido a novo julgamento depois de anulação da absolvição por assassinato do ex-namorado da companheira, em Quixelô, em 2022 / Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Quixelô

A decisão que absolvia Jardel de Sousa Uchoa por assassinato do ex-namorado da companheira foi anulada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O crime ocorreu em Quixelô, a 342,48 km de distância de Fortaleza, em 2022. Réu será submetido a novo julgamento.