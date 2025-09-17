Homem é preso por incêndio criminoso no entorno da Floresta Nacional do Araripe

As chamas levaram quase cinco horas para serem controladas e acabaram atingindo parte da vegetação nativa

Um homem de 48 anos foi preso na tarde da última terça-feira, 16, suspeito de provocar um incêndio no entorno da Floresta Nacional do Araripe (Flona) , no município do Crato . O fogo se espalhou por mais de cinco horas e atingiu parte da vegetação nativa. O suspeito foi detido em flagrante e deve responder criminalmente.

Segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o suspeito é morador do Crato e não possuía antecedentes criminais. A ocorrência foi registrada após moradores relatarem fogo em uma área de mata rural. As chamas tiveram início por volta das 11h30min e só foram controladas completamente às 16 horas.

O combate contou com a atuação conjunta da Brigada de Incêndio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Brigada Municipal do Crato, Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e moradores da região.

Durante as investigações, o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) e o ICMBio localizaram o suspeito, que confessou o crime no momento da abordagem. Ele foi conduzido à Delegacia Regional do Crato, onde foi autuado em flagrante por crime ambiental.

As autoridades ambientais constataram que o incêndio atingiu parte da Área de Preservação Ambiental (APA) Federal do Araripe, não chegando a atingir diretamente a Flona. A legislação prevê pena de dois a quatro anos de reclusão, além de multa, para quem provocar incêndios em florestas ou demais formas de vegetação.