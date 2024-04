Ceará chega à marca de 30 açudes sangrando neste sábado, 30; veja quais

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) registra 16 açudes com volume acima de 90% e 38 com volume abaixo de 30%

O Ceará amanheceu com 30 açudes sangrando na manhã deste sábado, 30, de acordo com dados do Portal Hidrológico da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh). No mesmo período, no ano passado, o Estado tinha 44 açudes com 100% da capacidade máxima preenchida.

O açude Acaraú Mirim, localizado no município de Massapê, é o mais recente a atingir a capacidade máxima segundo dados extraídos da última atualização às 10h01min deste último sábado de março, véspera do fim da metade da quadra chuvosa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, o Estado tem 16 açudes com volume acima de 90% e 38 com volume abaixo de 30%. Ao todo, a Cogerh monitora 157 açudes em todo o Ceará.