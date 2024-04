Chuvas em Fortaleza causam risco de desabamentos, alagamentos e queda de árvores

As chuvas registradas em Fortaleza desde o fim da noite de sexta-feira, 29, e as primeiras horas deste sábado, 30, ocasionaram risco de desabamentos, alagamentos e queda de árvores.

Já a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), registrou sete pontos de alagamento, três colisões e duas quedas de árvores durante o período. Nenhuma morte foi registrada.

Relativo a Fortaleza, o Corpo de Bombeiros não registrou sinistros. Contudo, foram nove cortes de árvores realizados no Estado entre a sexta e a manhã deste sábado.

Os municípios de Sobral, Morada Nova e Guaramiranga registaram dois salvamentos cada. As demais situações aconteceram em Quixadá, Limoeiro do Norte e Meruoca.

Chuva após um dia de trégua

Depois de registrar o primeiro dia sem chuva após 26 dias ininterruptos, Fortaleza registrou precipitações neste sábado. No posto Fundação Maria Nilva Alves, no bairro Sapiranga, foi observada precipitação de 40 milímetros (mm).

A segunda maior foi registrada no posto Pici, com 25 mm. Já no posto Castelão, o registro foi de 14,8 mm. Enquanto no posto Defesa Civil de Fortaleza, o acumulado ficou em 2 mm. No posto Caça e Pesca não foi observada precipitação.

Informações preliminares são de balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizado às 12h40min.