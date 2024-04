Dois incêndios em veículos são registrados no Ceará durante o feriado

A primeira aconteceu no município de Itaitinga , na Região Metropolitana de Fortaleza. Um veículo entrou em combustão após uma pane elétrica . Os bombeiros foram até o local e conseguiram controlar as chamas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atuou em duas ocorrências de incêndio em veículos registradas no estado do Ceará durante o feriado de Semana Santa.

No município de Aracati, a 147,3 quilômetros de Fortaleza, outro automóvel pegou fogo após colidir com um animal em uma rodovia. Os agentes também debelaram as chamas no local. O animal não resistiu aos ferimentos e morreu.

O Corpo de Bombeiros orienta que a população realize revisão veicular antes de pegar a estrada. Entre as dicas aos condutores, estão: