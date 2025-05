Quiterianópolis recebe ação de imunização para indígenas do Ministério da Saúde

Atendendo a demanda dos povos indígenas do Município de Quiterianópolis, a 409,27 km de Fortaleza, o Ministério da Saúde leva maia uma edição do Mês de Vacinação dos Povos Indígenas neste sábado, 24. O evento acontece no Polo de Crateús, na Aldeia Fidélis, iniciando às 9 horas, com a Escola Indígenas Carlos Levy como ponto de encontro.

O intuito é atualizar o esquema vacinal de crianças, adolescentes, adultos e idosos, com a aplicação de todas as vacinas que constam no Calendário Nacional de Vacinação. A expectativa é atender 250 indígenas dos povos Tabajara, Potyguara, Kariri, Kalabaça e Tupinambá sejam beneficiados.