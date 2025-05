Pau da bandeira poderá ser retirado de área no bairro Horto, em Juazeiro do Norte

CORTEJO com o Pau da Bandeira percorreu as ruas de Barbalha / Crédito: André Duarte/divulgação

O tradicional Pau da Bandeira, elemento indispensável das celebrações de Santo Antônio, em Barbalha, município distante 548 quilômetros (km) de Fortaleza, poderá ser retirado de uma área verde no bairro Horto, da cidade de Juazeiro do Norte. A medida seria válida para as próximas edições da festa e foi solicitada pelo grupo de carregadores do Pau da Bandeira à gestão municipal.

A informação foi repassada pelo vereador de Barbalha e capitão do grupo de carregadores do Pau da Bandeira, Rildo Teles (União Brasil), em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, nesta sexta-feira, 23. Atualmente, o tronco utilizado nos festejos é removido de áreas verdes no próprio município de Barbalha. Entretanto, o desejo do grupo de carregadores e da Paróquia de Barbalha é que o tronco a ser utilizado nos festejos venha diretamente do Horto, bairro já com tradição religiosa em Juazeiro, devido à ligação com Padre Cícero. De acordo com Rildo, o pedido foi encaminhado para a Prefeitura de Barbalha. Caso a retirada do tronco no Horto seja aprovada, a região deverá passar por reflorestamento anual, como já ocorre em Barbalha.