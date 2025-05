PM do Ceará concede medalhas durante celebração dos 190 anos da corporação

Solenidade em comemoração aos 190 anos da PM do Ceará foi realizada nesta quinta-feira, 22, com presença do governador Elmano de Freitas (PT) / Crédito: Divulgação/PMCE

Oitenta e duas personalidades civis e militares receberam as medalhas Grande Mérito, Mérito Policial Militar e José Martiniano de Alencar na solenidade celebrativa dos 190 anos da Polícia Militar do Ceará (PMCE). O evento foi realizado no final da tarde desta quinta-feira, 22, no Quartel do Comando-Geral da PMCE, localizado no bairro Aeroporto, em Fortaleza. Entre os homenageados estavam o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, e o ex-governador Gonzaga Mota. O governo Elmano de Freitas (PT) compareceu à solenidade.



“Uma Polícia Militar mais forte é mais segurança, é mais paz, é mais tranquilidade para o povo cearense”, afirmou Elmano. “Nos dá muito orgulho a história da Polícia Militar do Ceará e tenho a mais absoluta convicção de que, tudo que eu puder fazer para fortalecer a instituição Polícia Militar do Ceará, eu farei”.

Na mesma direção foram as declarações de Roberto Sá. O secretário destacou que o trabalho dos policiais militares ajudou a aumentar em 6,2% o número de armas de fogo neste ano, assim como o aumento de 19,5% do número de suspeitos de homicídios e em 37,4% no número de suspeitos de integrar organizações criminosas. Em seu discurso na solenidade, o comandante-geral da PMCE, o coronel Sinval Sampaio, declamou um cordel de sua autoria destacando o trabalho dos policiais militares. “Se no Norte se busca, qualquer tipo de ação está sempre atento e na luta o 3º Batalhão. Mas se é no Sul a peleja, por mais que ela seja difícil, o 2º Batalhão não só enceja, mas também cumpre a sua missão”, diz um dos trechos do cordel.



“Essa é a luta diária que falta não se acabar, que corre no fio da navalha, a do policial militar”, dizia, por sua vez, o refrão.

Confira os agraciados com as honrarias da PMCE no evento desta quinta:

Medalha de Grande Mérito Roberto Sá, secretário da Segurança Pública e Defesa Social

José Cláudio Barreto de Sousa, Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

Genilson Marques Soares, capitão da Reserva Remunerada do Quadro de Oficiais Auxiliares da PMCE

Rholden Botelho de Queiroz, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TJCE)

Haley de Carvalho Filho, Procurador-Geral de Justiça do Ceará (PGE)

Gonzaga Mota, ex-governador do Ceará

Desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto, presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE)

Sâmia Costa Farias Maia, Defensora Pública Geral (DPGE)

Eliana Nunes Estrela, secretaria de Educação do Ceará (Seduc)

Francisco Kennedy Pimentel Lopes, coronel da Reserva Remunerada da PMCE

Medalha do Mérito Policial Militar: Coronel PMCE Hélio de Assis Alencar Filho

Tenente-coronel PMCE José Albercio Pereira da Silva

Tenente-coronel PMCE Adriano Vasconcelos Bastos

Tenente-coronel PMCE Flavio de Sousa Dias

Tenente-coronel PMCE Alexandre Maciel Holanda

Tenente-coronel PMCE Francisco Elizeu Azevedo Damasceno

Tenente-coronel PMCE Adriano Costa Cavalcante

Tenente-coronel PMCE Victor Emanuel Lima Bezerra

Tenente-coronel PMCE Daniel Nogueira Lima

Tenente-coronel PMCE Marcus Túlio Moreira Prudêncio

Tenente-coronel PMCE Lucivando Rodrigues de Oliveira

Tenente-coronel PMCE Francisco dos Santos Barros

1º tenente-coronel PMCE João de Deus da Silva Neto

Subtenente PM Mauro César Rodrigues de Castro

2º Sargento PM Francisco de Assis Lima de Sousa

Coronel PMAP Francisco Leonildo Costa Barreto

Coronel PMPB Luis Tibério Pereira Leite

Tenente-coronel EB Herbert Cássio Guimarães Fonseca

Alceu Henrique Teixeira Viana

Carolina Braga Dias

Roberto Alzir dias Chaves

Fátima Rosa Maria Mendonça Medalha José Martiniano de Alencar: